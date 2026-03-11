 Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО | 1news.az | Новости
Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО

First News Media15:10 - Сегодня
Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО

11 марта состоялось заседание Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель комиссии Иса Габиббейли заявил, что в повестку заседания включен вопрос об изменении названий населенных пунктов, входящих в административно-территориальный округ Губинского района.

Он отметил, что Топонимическая комиссия восстановила более 40 топонимов на территории страны, некогда искусственно измененных и сфальсифицированных в различные периоды в корыстных целях. Принятые в соответствии с интересами государственности Азербайджана эти меры послужили защите и восстановлению исторических и национальных топонимов.

Говоря о сути обсуждавшегося на сегодняшнем заседании вопроса, председатель комиссии сообщил, что от Исполнительной власти Губинского района поступило обращение об изменении названий сел. Он отметил, что, согласно обращению, предлагается переименовать населенные пункты Владимировка, Алексеевка и Тимирязев в Эльбир, Чинарлы и Бехрели соответственно.

В ходе обсуждения вопроса свои замечания и предложения внесли заместитель председателя Топонимической комиссии, председатель парламентского комитета Муса Гулиев и члены комиссии.

На заседании было сочтено целесообразным изменить названия населенных пунктов, входящих в административно-территориальный округ Губинского района, на Эльбир, Чинарлы и Бехрели.

