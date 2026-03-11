Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

В настоящее время Азербайджан является оазисом стабильности и цивилизованного развития в регионе после урегулирования конфликта со своим соседом - Арменией.

Об этом заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции, посвященной Бакинскому глобальному форуму, который пройдет 12-14 марта в Баку.

По ее словам, в мире наблюдается рост числа межгосударственных столкновений, в связи с чем глобальному сообществу крайне важно строго следовать нормам международного права и поддерживать верховенство закона.

"Я надеюсь, что этот форум - в такие трудные и напряженные времена - поможет выдвинуть идеи, которые смогут дать обычным людям в разных частях мира, обеспокоенным своим будущим и будущим нашей планеты, хоть какую-то надежду и показать возможные пути действий, позволяющие сделать ситуацию лучше, а не хуже", - сказала она.

Источник: Report