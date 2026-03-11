Исмаил Серагелдин: Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенным

XIII Глобальный Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенно важным.

Об этом на пресс-конференции в Баку заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагелдин.

"Мир охвачен войнами. Мир переживает период не просто перехода, а разрыва, когда прежний порядок, основанный на правилах многостороннего взаимодействия, получил очень серьезный удар - возможно даже смертельный", - сказал он.

Серагелдин отметил, что в таких условиях Глобальный Бакинский форум может сыграть важную роль, поскольку среди его участников - опытные политики и эксперты в сфере международных отношений.

"Бакинский форум проходит в момент, когда нам как никогда нужны опыт и мудрость его участников. Но нам также необходима их готовность искать новые пути решения конфликтов", - подчеркнул он.

12-14 марта в Баку пройдет XIII Глобальный форум.

Источник: Report