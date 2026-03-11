Президент Совета ЕС прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Евросоюза Антониу Кошту встречали заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.