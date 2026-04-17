Пашинян: Бывшие власти стремятся сорвать мирный процесс

Пересмотр мира является основной и ключевой задачей «трехглавой партии войны», сформированной из представителей бывших властей.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, передают телеграм-каналы. 

«Теперь у них началась новая паника. В одно время они говорили, что наша армия..., что мы беззащитны, что наши границы... Мы сказали: «Хорошо, покажем (приобретенное вооружение) народу». И теперь они начали кричать, мол: что это, зачем они собираются показывать? Нет, не покажут. Нет, покажут не то, а другое. Почему вы показывает новое, покажите старое и т.д.

Вы чего всполошились?

Мы показываем для того, чтобы наглядным образом ответить на все ваши ложные утверждения, связанные с государственным долгом.

Мы показываем также для того, чтобы это стало еще одним фактором, чтобы вы — блок «Армения», «Сильная Армения» и «Процветающая Армения» — не прошли в парламент. Чтобы не набрали необходимое количество голосов для того, чтобы стать парламентской партией.

«Политическая сила, которая пытается ввергнуть общество в пучину дезинформации с помощью столь откровенных гибридных манипуляций, не может вновь оказаться в парламенте», — заявил Пашинян.

«Я не могу поверить… прошу прощения… но если я сейчас допущу мысль о том, что блок “Сильная Армения”, блок “Армения” и партия “Процветающая Армения” могут пройти в парламент, это будет означать, что я признаю наличие в Армении значительного числа людей, готовых проголосовать за них.

Говорю это совершенно серьёзно, уважаемые коллеги. Само допущение в общественном дискурсе того, что эти силы могут вернуться в парламент, является проявлением неуважения к гражданам Республики Армения. Неуважения. И неважно, кому именно приходит в голову такая мысль — это в любом случае означает недооценку и неуважение к обществу», - сказал он.

