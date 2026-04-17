В Сумгайыте женщина скончалась на свадьбе

В одном из домов торжеств города Сумгайыт зафиксирован случай смерти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, жительнице города Гюлюстан Шахлар гызы Ахмедовой (1975 года рождения) внезапно стало плохо во время свадебного торжества.

Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти жизнь женщины не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту в прокуратуре города Сумгайыт проводится расследование, устанавливаются причины смерти.