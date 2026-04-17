Армения раскрыла объемы импорта через и из Азербайджана

Таможенная служба Государственного комитета по доходам Армении и Министерство экономики опубликовали данные о количестве товаров, ввезенных в Армению из России и Казахстана через территорию Азербайджана с ноября 2025 года по 15 апреля 2026 года.

Также были опубликованы показатели импорта из Азербайджана в Армению через территорию Грузии.

В ответ на запрос “Арменпресс” Государственный комитет по доходам и Министерство экономики Республики Армения сообщили, что через территорию Азербайджана в Армению было ввезено 26 295 тонн товаров из Российской Федерации и Казахстана, а также 9 337 тонн топлива из Азербайджана, подчеркнув, что результаты регионального сотрудничества и мира уже ощутимы, формируя новые возможности для экономического развития. Согласно данным Таможенной службы Республики Армения, впервые транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге товары поступили 6 ноября 2025 года. “Из России и Казахстана было импортировано 24 865 тонн пшеницы, 1 362 тонны удобрений и 68 тонн гречневой крупы. Из Азербайджана в Армению по железной дороге через территорию Грузии с декабря 2025 года по 15 апреля 2026 года было импортировано и зарегистрировано 9 337 тонн топлива азербайджанского происхождения на общую таможенную стоимость 7,2 млн долларов США. Из них 5 398 тонн дизельного топлива на таможенную стоимость 4,3 млн долларов США, 3 939 тонн бензина на таможенную стоимость 2,9 млн долларов США”, — сообщили ведомства.