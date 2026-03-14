Bloomberg: Эксперты беспокоятся за экологические последствия ударов по Ирану

Эксперты беспокоятся за долгосрочные экологические последствия ударов по Ирану, пишет Bloomberg.

При взрыве ракет и бомб, а также при пожарах на нефтехранилищах в атмосферу попадают токсичные вещества, опасные для здоровья. Они остаются в воздухе, почве и воде многие десятилетия, а убирать их дорого и сложно.

Отмечается, что Тегеран находится в гористой местности, из-за чего там практически нет резких ветров. Это значит, что воздух будет загрязнён на протяжении нескольких десятков лет.

Затяжные и массированные обмены ударами могут негативно сказаться на жизнях будущих поколений иранцев.

