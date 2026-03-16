В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек

Более 500 человек погибли, 5700 пострадали в Тегеране от ударов США и Израиля, сообщил руководитель скорой помощи иранской столицы Мохаммад Исмаил Тавакколи.

"К настоящему моменту у нас было 5700 пострадавших, 503 человека погибли в результате происшествий, связанных с войной", - приводит его слова телеканал SNN.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

