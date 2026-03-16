В Израиле с 28 февраля из-за обстрелов госпитализировали 3,4 тыс. человек

В больницы в Израиле с 28 февраля в результате ракетных обстрелов из Ирана и Ливана госпитализировали 3 369 человек.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

"С начала операции "Рык льва" [28 февраля] по 07:00 16 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 3369 человек, из которых 81 человек в настоящее время остается в стационаре", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, семь находятся в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней тяжести, и состояние еще 59 раненых оценивается как легкое".

