Азербайджан требует от CNN извинений за дезинформацию

«5 июня 2026 года телеканал CNN, ссылаясь на вымышленные им же «источники», опубликовал материал с утверждениями о том, что Израиль в ходе войны с Ираном якобы использовал территорию Азербайджана.

Мы расцениваем тот факт, что известная мировая транснациональная медиакомпания тиражирует откровенно фейковую информацию без опоры на какие-либо факты, как грубую и целенаправленную информационную манипуляцию».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана.

«Распространяя дезинформацию и игнорируя ценности медиаэтики, а также такие фундаментальные принципы профессиональной журналистики, как соблюдение баланса в новостях, CNN не только запятнал собственную репутацию, но и выступил в роли инструмента пропаганды в гибридной войне. Распространенная телеканалом CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Распространение подобных сведений нацелено на то, чтобы вызвать замешательство у международного сообщества, нанести удар по региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также создать напряженность в регионе», — говорится в заявлении.

На самом высоком официальном уровне неоднократно заявлялось, что территория Республики Азербайджан ни в каком случае не использовалась против Исламской Республики Иран, и подобная вымышленная, предвзятая информация является грубой манипуляцией, отмечается в заявлении.

Агентство требует от телеканала CNN, который пытается ввести в заблуждение общественное мнение и распространяет информацию, угрожающую региональной безопасности и противоречащую принципам медиаэтики и журналистского профессионализма, дать опровержение и принести извинения Азербайджану.