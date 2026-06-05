Обвиняемый в 5-миллионной контрабанде бизнесмен Руслан Эйюбов освобожден из-под стражи
Известный бизнесмен Руслан Эйюбов, арестованный по делу о контрабанде сигарет на сумму 5 миллионов манатов - одной из крупнейших операций прошлого года, - освобожден из-под стражи.
По эксклюзивной информации, полученной Qafqazinfo, он был отпущен под домашний арест.
При изменении меры пресечения суд учел проблемы со здоровьем, возникшие у Р. Эйюбова.
Отметим, что предварительное следствие по делу владельца Бакинского международного морского торгового порта Говсан Руслана Эйюбова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение.
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