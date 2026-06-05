Баку отвергает утверждения CNN World о вовлеченности Азербайджана в операции Израиля против Ирана

МИД Азербайджана решительно отвергает утверждения, отраженные в статье, опубликованной 5 июня на интернет-странице новостного канала CNN World, о якобы использовании территории Азербайджана для военных или разведывательных операций против Ирана, а также о якобы размещении израильских сил на территории Азербайджана.

Эти утверждения являются абсолютно необоснованными, и мы их решительно отвергаем.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде:

«Утверждения, содержащиеся в упомянутой статье, неоднократно опровергались Азербайджаном, и эта позиция была официально представлена редакции заранее в ответ на запрос CNN.

Публикация утверждений, основанных на анонимных источниках и не учитывающих официальную позицию Азербайджана без предоставления каких-либо веских доказательств, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной этики журналистики.

Как заявлялось неоднократно, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или других враждебных целей против какого-либо третьего государства не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не позволяла и не позволит подобную деятельность.

Азербайджан привержен продвижению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные необоснованные и не опирающиеся на какие-либо доказательства утверждения являются очередной попыткой дезинформации.

Мы ожидаем от CNN опровержения этой статьи, в которой были распространены необоснованные утверждения».