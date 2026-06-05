Клоунада в избирательном процессе: Как выборы в Армении превратились в шоу - ВИДЕО

Сегодняшняя предвыборная гонка в Армении наглядно демонстрирует глубокую трансформацию политического ландшафта, которую аналитики все чаще называют «карнавализацией» власти.

Избирательная кампания, которая в условиях системного кризиса должна была стать ареной жестких интеллектуальных дискуссий, столкновения масштабных идеологий и программ выживания государства, стремительно превратилась в низкопробное цирковое представление.

Политическая борьба в стране окончательно скатилась в откровенную клоунаду и лишила всякого интеллектуального стержня. Главной целью армянских кандидатов стала не попытка убедить мыслящего избирателя в своей правоте, а банальное желание «попасть в тренды» соцсетей, вызвать кратковременный эмоциональный всплеск и запомниться эпатажным поведением. Избиратель больше не читает манифесты — его приучили ждать зрелищ. И политики, охотно «надевая шутовские колпаки», превратили выборы в парад популизма и абсурда, ставших главным гротескным примером «политического шоуменства» в регионе.

Армянский кейс: мегафоны, турники и автобусный популизм

Нынешний премьер Никол Пашинян фактически возвел политический перформанс в абсолют. Его предвыборная кампания запомнилась не системными решениями кризиса, а бесконечным уличным активизмом, не подобающим статусу лидера государства.

Прогуливаться по улицам с мегафоном наперевес, выкрикивая лозунги — этот метод времен его оппозиционной юности стал основным политическим инструментом.

Чтобы казаться «парнем из народа», Пашинян продолжает активно использовать формат лайф-блогера: записывать и публиковать видеоролики, на которых он демонстративно ест в автобусе, делясь трапезой на камеру.

Но заигрывание с толпой неизбежно ведет к потере авторитета: «автобусный популизм» регулярно сменялся публичными стычками и скандалами с рядовыми гражданами, где премьер-министр опускался до уровня банальных уличных перепалок.

В попытке перехватить инициативу его главные оппоненты не нашли ничего лучшего, кроме как принять эти правила игры в абсурд. Экс-президент, лидер предвыборного блока партий «Армения» Роберт Кочарян, вместо демонстрации глубокого геополитического анализа — чем он никогда не отличался — или программы вывода страны из тупика, решил сделать ставку на физиологию. Его демонстративные подтягивания на турнике перед камерами позиционировались чуть ли не как главный аргумент в пользу его профпригодности.

Когда один кандидат доказывает свою правоту жутким криком в мегафон и перекусом на ходу, а второй — количеством переворотов на перекладине, это уже не выборы. Это ярмарочный балаган.

Если вы думали, что мегафоны и подтягивания на турнике — это пик предвыборной мысли, то вы явно недооценили партию «Против всех», где кандидатом в премьеры числится правозащитник Нина Карапетянц. Эта политическая сила решила бить систему ее же оружием — чистым, незамутненным абсурдом.

Апогеем их кампании стала «высокотехнологичная» акция «По пинанию мыши» прямо под окнами правительства, где активисты самозабвенно гоняли ногами игрушечного грызуна в мини-ворота. Метафора получилась глубокой: по мнению авторов, именно так выглядит типичный рабочий день армянского чиновника, поэтому прохожих лаконично призвали поставить «двойку» вообще всем участникам политического процесса. К сожалению, полиция тонкого юмора не оценила и оперативно конфисковала ворота, тем самым вероломно сорвав главный стратегический матч сезона.

Чтобы окончательно сокрушить систему, партия зашла с козырей и выдала обещание невиданной щедрости: в случае победы они обязуются выполнить программу всего за 100 дней и... добровольно уйти в отставку. План надежный, как швейцарские часы: за три месяца красиво хлопнуть дверью и уступить место малым силам, чтобы те тоже успели постоять у руля.

Если вы думали, что это предел политической дискуссии, то встречайте тяжелую артиллерию: в предвыборную гонку официально вступил мир дикой природы. Главным интеллектуальным трендом кампании внезапно стали дебаты о львах, клетках и тонкостях совместного проживания крупных млекопитающих.

Началось все с того, что лидер партии «Процветающая Армения» и по совместительству владелец личного зоопарка Гагик Царукян решил подойти к вопросу политического наказания с истинно феодальным размахом. Вместо скучных дебатов о бюджете он великодушно предложил Николу Пашиняну лично нанести визит его домашнему льву-самцу, зайдя прямо в логово, дабы проверить главу правительства на прочность.

Ответ премьер-министра не заставил себя ждать и моментально поднял планку армянской дипломатии на совершенно недосягаемую высоту. Продемонстрировав глубокие познания в уголовно-исполнительном кодексе и фауне, Пашинян честно признался, что в львах не силен, но подготовил для оппонента не менее увлекательную альтернативу. Премьер клятвенно пообещал Царукяну увлекательное многолетнее турне в клетку по государственной линии, особо подчеркнув, что сожителем лидера «Процветающей Армении» на ближайшие десятилетия тоже обязательно станет самец льва.

Судя по всему, избирателям пора откладывать в сторону политические программы и срочно запасаться попкорном. Когда главные аргументы в борьбе за власть окончательно переходят в плоскость «кто кого посадит к самцу», становится очевидно: выборы в стране вышли на качественно новый, палеолитический уровень.

Время снимать маски

Популизм, завернутый в обертку политического цирка, — это опасная болезнь современных демократий. Мегафоны, турники, фастфуд на камеру и взаимные оскорбления создают иллюзию близости к народу, но не решают ни одной реальной проблемы: от дыр в бюджете до экзистенциальных угроз безопасности.

Современным политикам, увлекшимся погоней за лайками, пора вспомнить, что управление государством — это тяжелый, рутинный и ответственный труд, а не ведение развлекательного видеоблога. В противном случае, заигрывая с клоунадой на выборах, они рискуют превратить в трагедию жизнь собственной страны. Избирателям же пора научиться выключать цирк и начинать включать критическое мышление.