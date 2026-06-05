«Сдавал своих». О том, как Кочарян слил данные Баку и погубил около 100 армянских военных

Издание Minval Politika раскрывает неизвестный эпизод Первой Карабахской войны: по данным источников, бывший президент Армении Роберт Кочарян организовал утечку информации азербайджанской стороне, после чего около 100 армянских военных оказались в смертельной ловушке и были уничтожены азербайджанскими военными.

Представляем материал вниманию читателей:

«В Армении закипает предвыборный ад. Маскированные с автоматами уже открыто угрожают Николу Пашиняну смертью. Никто не даст гарантий, что эта страна не взорвётся в день голосования и сразу после него. Традиции политического террора в армянском обществе очень глубоки. Ставят памятники террористам, называют в их честь улицы и военные учебные заведения. Более того, армянский политический класс так и не осудил террор сам по себе как «метод политической борьбы».

Но сегодня главный источник этой гнили — не случайные радикалы, которые, по словам одного из армянских диссидентов, «застряли в прошлом». Это Роберт Кочарян, террорист у руля реваншистского лагеря. Человек, для которого кровь всегда была инструментом, а не трагедией.

Кочарян — террорист по своей сути. Он проливал реки крови, чтобы дорваться до власти и удержать её. Ещё в 1992 году ходили упорные слухи, что Роберт Кочарян причастен к убийству Артура Мкртчана — одного из первых лидеров сепаратистов Карабаха. Таким образом Роберт Седракович расчищал себе путь к власти — сначала в Ханкенди, чтобы уже оттуда «штурмовать Ереван». В 1997–1998 гг. Роберт Кочарян был одним из основных действующих лиц «ползучего переворота», в результате которого был отстранён от власти первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Тот «ползучий переворот», напомним, сопровождался целой серией политических убийств, и на всех кухнях Еревана тогда шептались о машинах с «карабахскими» номерами и террористах, приехавших из Карабаха.

Всем известен расстрел армянского парламента в 1999 году. На первый взгляд и по официальной версии, его учинила пятёрка «съехавших с катушек» террористов. Но есть серьёзные свидетельства причастности к этому преступлению Роберта Кочаряна. Тем более что в результате теракта были убиты его наиболее опасные политические соперники — спикер парламента Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян. Ещё больше пищи для размышления даёт мартовская бойня 2008 года в Ереване по мирным протестующим: тогда по людям, протестовавшим против фальсификации президентских выборов, стрелял именно армейский спецназ, вызванный из находившегося на тот период под оккупацией Карабаха. Есть и другие эпизоды. И есть серьёзные данные о роли его эмиссаров из Ханкенди в сумгаитских событиях.

Однако сейчас Minval Politika раскрывает новую кровавую страницу — Кочарян подставлял и убивал своих же.

Как стало известно нам из достоверных источников, армянские военные преступники, находящиеся под арестом в Баку, в своих показаниях раскрыли интересные факты о том, как Кочарян во время Первой Карабахской войны фактически подставлял самих армян.

Так, в 1992–1993 годах, во время одной из операций на Агдере-Кельбаджарском направлении, между Кочаряном и Министерством обороны Армении возникли разногласия.

Тогда Кочарян, чтобы доказать свою правоту и незаменимость, создал условия для того, чтобы около 100 армянских военнослужащих попали в окружение азербайджанской стороны и были уничтожены. Более того, он заранее организовал утечку этой информации азербайджанской стороне.

Человек, который ради власти расстрелял парламент, а ради её сохранения устроил мартовскую резню собственного народа, во время оккупационной войны против Азербайджана без колебаний жертвовал «своими». Подробности этого предательства мы опубликуем отдельно.

В нынешней предвыборной Армении Кочарян пытается корчить из себя «героя». Разумеется, «забывая» о том, что в 2020 году, когда началась настоящая война, этот «великий полководец» предпочёл сбежать, а не воевать. Струсил он и в дипломатии.

Напомним: в разгар войны Кочарян громко обещал отправиться в Москву на переговоры с «лицами, принимающими решения», но у него внезапно обнаружился позитивный тест на коронавирус. И вот теперь этот трус, у которого руки по локоть в крови — и азербайджанской, и армянской, — не просто изображает из себя героя. Он прямо обещает Армении «революцию», если не выиграет выборы.

Проще говоря, голосование Кочаряна опять означает голосование за кровь. Понятно, что его электорат не очень волнуют возможные жертвы среди азербайджанцев. Более того, сегодня азербайджанская армия достаточно сильна, чтобы ответить на провокации, не допустить новых территориальных захватов и тем более повторения Ходжалы.

Напомним: Кочарян в международном розыске за причастность к Ходжалинскому геноциду. А вот гражданская война в самой Армении — это уже ответственность самих армянских избирателей, у которых на размышления осталось чуть больше суток».