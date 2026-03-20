Министр обороны Армении ответил на критику предвыборной кампании во время войны в Иране

Министр обороны Армении Сурен Папикян прокомментировал критику в адрес правительства о том, что его представители ведут предвыборную кампанию во время войны в Иране.

«Эти действия были направлены на то, чтобы донести до общественности соответствующий посыл. Предвыборная кампания была призвана показать обществу, что в Республике Армения царит мир», — сказал он.

На вопрос журналиста о том, оцениваются ли риски для безопасности Армении в контексте событий вокруг Ирана, министр подчеркнул, что этот процесс осуществляется в рамках совместной работы различных государственных структур.

