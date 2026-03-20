Раскрыты звездные интервал-акты конкурса «Евровидение 2026» - ФОТО

Австрийский общественный вещатель ORF раскрыл подробности трех шоу в рамках песенного конкурса «Евровидение 2026».

Гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение 2026», запланированный на 16 мая, откроет символическая история бумажного кораблика с победного выступления JJ, который «путешествовал» по Европе и прибудет в Вену.

В номере, получившем название «The Queen of the Night», победитель «Евровидения 2025» выступит вместе с более чем 40 танцорами и акробатами, сочетая современную музыку с мотивами Вольфганга Амадея Моцарта.

Во время голосования зрителей покажут сразу несколько интервал-актов. В частности, в шоу «Celebration!» прозвучат культовые хиты конкурса в исполнении известных участников разных лет. Также на сцене появится Parov Stelar с масштабным визуальным перформансом.

Отдельным событием станет исполнение песни Vienna от Cesár Sampson, которое станет эмоциональной кульминацией перед объявлением результатов.

Первый полуфинал, который состоится 12 мая, откроет ретроспективный номер о 70-летней истории конкурса, а хор из 70 участников исполнит легендарную композицию «L’amour est bleu». В юмористическом интервал-акте ведущие вместе с артистом Go-Jo объяснят разницу между Австрией и Австралией.

Второй полуфинал, который состоится 14 мая, откроет JJ с новой песней. Также зрителей ждут интерактивные форматы - Eurovision Quiz и Professor Eurovision.

Также в шоу будет привлечен Симфонический оркестр радио ORF в Вене, который выступит вживую.