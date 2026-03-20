Москва прокомментировала ракетную атаку на иранский порт на Каспии

Москва с растущей тревогой наблюдает за расширяющейся географией ракетно-бомбовых ударов Израиля и США в Иране. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«18 марта бомбардировке подвергся иранский порт Энзели на Каспийском море. Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием. Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», - заявила Захарова.

По ее словам, Каспийская акватория всегда воспринималась странами региона и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества, а «безрассудные и безответственные действия» создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт: «Вновь решительно призываем к срочному прекращению военных действий и возобновлению усилий по политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которая все больше проецируется на соседние регионы».

