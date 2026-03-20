Делегация Северо-Балтийской восьмерки обсудила в Баку мирный процесс между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Мирный процесс и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы региональной безопасности и развития двусторонних отношений стали главными темами обсуждений в ходе визита в Баку представителей МИД стран Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8).

Об этом сообщает посольство Швеции в Азербайджане.

Отмечается, что делегация провела продуктивные и содержательные встречи c помощником Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, замминистра иностранных дел Фаризом Рзаевым, руководителем Европейского департамента МИД Мамедом Талыбовым, а также с представителями гражданского общества и аналитических центров.

Отмечается, что это второй официальный визит в формате (NB8) после визита весной прошлого года.