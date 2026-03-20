В турецкой Адане перевернулся автобус: 2 погибших, 19 раненых

В первый день праздника Рамазан в турецкой провинции Адана произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по предварительным данным, автобус перевернулся в районе Козан: погибли двое пассажиров, еще 19 человек получили ранения.

Пострадавшие доставлены госбольницу. Причины трагического инцидента расследуются.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне призвал граждан к бдительности на дорогах. «Не допускайте ошибок, которые бросили бы тень на радость праздника», - отметил турецкий лидер.