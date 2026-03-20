Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по целям в Иране, с которых осуществляются атаки на суда в Ормузском проливе и инфраструктуру соседних государств.

Как передают британские СМИ, об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам заседания правительства, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, британские министры подтвердили, что соглашение, предусматривающее право США использовать военные базы Соединенного Королевства в рамках коллективной самообороны региона, распространяется и на оборонительные операции, направленные на ослабление ракетных позиций и потенциала, применяемых для атак на суда в Ормузском проливе.

Сообщается, что еще в начале марта Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских баз для ударов по иранским ракетным складам, которые могут представлять угрозу интересам королевства и безопасности его граждан.

При этом британская сторона подчеркивает, что речь не идет о присоединении Великобритании к военной операции США и Израиля против Ирана.