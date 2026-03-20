«Большая маленькая ложь» возвращается на телеэкраны и не только - ФОТО

Одна из самых обсуждаемых телевизионных драм последних лет - «Большая маленькая ложь» - получает вторую жизнь.

Австралийская писательница Лиана Мориарти официально объявила о выходе продолжения своего бестселлера. Новый роман получил название «Big Little Truths» и выйдет 25 августа 2026 года. Это первый сиквел в её карьере - и сразу к самому громкому проекту.

Известно, что сюжет перенесет зрителей и читателей на несколько лет вперёд: дети главных героинь уже подростки, а значит — новые конфликты, давление и секреты. История вновь закручивается вокруг загадочного инцидента: в школе происходит тревожное событие, которое поднимает старые тайны и запускает цепочку последствий.

Именно эта книга станет основой для третьего сезона сериала. В HBO уже подтвердили разработку продолжения, а к своим ролям, как ожидается, вернутся Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн. Интересно, что сама Л.Мориарти не будет напрямую участвовать в работе над сериалом, но именно её новый роман задаст тон всей истории.