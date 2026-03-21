Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал встречу на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

"В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение", - заявил Токаев в субботу, выступая перед общественностью Туркестанской области.

"Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации. 300 лет назад на земле Ордабасы прошел великий Курултай, оказавший исключительное влияние на историю страны. Тогда лучшие представители всех трех жузов объединились под единым знаменем. Благодаря этому наши доблестные предки одержали победу в Аныракайской битве и защитили народ от нависшей над ним угрозы.



Эти традиции сплоченности и героизма никогда не прерывались. Мы продолжаем этот исторический путь, проводя важные мероприятия, объединяющие представителей всего нашего народа", - сказал Глава государства.

