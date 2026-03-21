МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Натанзе - ОБНОВЛЕНО

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что целью удара стал ядерный объект в Натанзе (Иран), подвергшийся атаке США и Израиля, и призвало к сдержанности во избежание риска ядерной аварии.

В заявлении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в социальной сети X (принадлежащей американской компании), была дана информация об атакованном ядерном объекте в Натанзе.

В сообщении говорится, что Иран уведомил МАГАТЭ о том, что ядерный объект в Натанзе сегодня подвергся атаке.

Отмечается, что повышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано, и агентство проводит расследование данного инцидента.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, чьи слова приводятся в заявлении, призвал к военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

13:45

Силы США и Израиля атаковали иранский ядерный объект в Натанзе, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, удар был нанесен утром 21 марта. Организация по ядерной энергетике исламской республики провела замеры и сообщила, что распространение радиационного загрязнения не выявлено. Также отмечается, что жизням и здоровью жителей прилегающих районов ничего не угрожает.