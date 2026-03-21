СК Армении отказал Гарегину II в выезде из страны для прощания с Илией II

Следственный комитет Армении отклонил ходатайство защиты католикоса всех армян Гарегина II позволить ему посетить Тбилиси и принять участие в церемонии прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

Об этом сообщил адвокат католикоса Ара Зограбян.

Он напомнил, что Гарегин II получил приглашение от Грузинской православной церкви принять участие в похоронах Илии II и в божественной литургии, которая состоится 22 марта 2026 года.

"Сегодня я получил решение следователя об отклонении ходатайства", - сообщил Зограбян.

В феврале прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном. В рамках дела с Гарегина II взята подписка о невыезде.

Источник: ТАСС