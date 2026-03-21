Иранские БПЛА атаковали топливные резервуары в израильском аэропорту Бен-Гурион
Иран атаковал с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) топливные резервуары и военную инфраструктуру в израильском аэропорту Бен-Гурион.
Об этом сообщила армейская пресс-служба исламской республики.
"Сегодня утром беспилотники Исламской Республики Иран нанесли удары по военной инфраструктуре <...>, топливным резервуарам и местам заправки вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион", - приводит заявление агентство Fars.
Источник: ТАСС
