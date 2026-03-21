Американский суд признал Маска виновным в очернении Twitter

Илон Маск якобы намеренно ввел инвесторов в заблуждение путем очернения Twitter перед покупкой этой компании, ему предстоит выплатить компенсацию.

Такой вердикт вынес американский суд присяжных в Сан-Франциско, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в 2022 году Маск публично заявил о существовании большого количества фейковых аккаунтов на платформе и намеревался отказаться от приобретения компании в попытке снизить стоимость сделки.

Отмечается, что присяжные в своем вердикте исходили из предоставленной им информации об ущербе, нанесенном стоимости акций компании публичными заявлениями американского предпринимателя на протяжении примерно пяти месяцев торгов. В дальнейшем суд определит сумму ущерба инвесторам, которую Маск вынужден будет оплатить.

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск пообещал изменить соцсеть и избавиться от модерации.

Источник: ТАСС