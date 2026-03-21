Эрдоган: Новруз - символ новых начинаний для тюркского мира

First News Media15:06 - Сегодня
Новруз становится символом новых начинаний не только для Турции, но и для ее соседей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы собираемся у огня Новруза с одними и теми же чувствами не только в 81 провинции нашей страны, но и во всех уголках тюркского мира. В качестве шага, который укрепит эту общность чувств, мы сделали Новруз общим днем для всех нас. В 2026 году мы примем в Турции 13-й саммит нашего Семейного совета, который ускорит нынешнюю динамику. Пользуясь случаем, я сердечно поздравляю с праздником Новруз наших граждан, а также всех наших друзей и братьев от Азербайджана до Казахстана, от Кыргызстана до Узбекистана, от Туркменистана до Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии», - сказал турецкий лидер.

«Кроме того, я поздравляю с Новрузом наших сирийских, иракских и иранских братьев, которые в последнее время борются с проблемами, вызванными войной, и желаю, чтобы этот знаменательный день способствовал прекращению войн в нашем регионе. Желаю, чтобы весенняя атмосфера, принесенная Новрузом, принесла надежду в наши сердца, покой нашим обществам и мир нашему миру», - отметил Эрдоган.

Источник: Anadolu

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрачный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40