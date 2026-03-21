Эрдоган: Новруз - символ новых начинаний для тюркского мира

Новруз становится символом новых начинаний не только для Турции, но и для ее соседей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы собираемся у огня Новруза с одними и теми же чувствами не только в 81 провинции нашей страны, но и во всех уголках тюркского мира. В качестве шага, который укрепит эту общность чувств, мы сделали Новруз общим днем для всех нас. В 2026 году мы примем в Турции 13-й саммит нашего Семейного совета, который ускорит нынешнюю динамику. Пользуясь случаем, я сердечно поздравляю с праздником Новруз наших граждан, а также всех наших друзей и братьев от Азербайджана до Казахстана, от Кыргызстана до Узбекистана, от Туркменистана до Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии», - сказал турецкий лидер.

«Кроме того, я поздравляю с Новрузом наших сирийских, иракских и иранских братьев, которые в последнее время борются с проблемами, вызванными войной, и желаю, чтобы этот знаменательный день способствовал прекращению войн в нашем регионе. Желаю, чтобы весенняя атмосфера, принесенная Новрузом, принесла надежду в наши сердца, покой нашим обществам и мир нашему миру», - отметил Эрдоган.

Источник: Anadolu