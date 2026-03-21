ЦАХАЛ атаковала объекты в Иране по производству компонентов баллистических ракет - ВИДЕО

First News Media17:20 - Сегодня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам в Иране, используемым для производства ключевых компонентов баллистических ракет.

Cреди пораженных объектов Центральный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по производству компонентов баллистических ракет.

Также удару подверглись склад хранения данных компонентов, подведомственный Министерству обороны комплекс по производству ракетного топлива и еще один объект производству компонентов баллистических ракет. Где именно расположены эти объекты в пресс-службе не уточняют.

"Удар по этим объектам наносит серьезный ущерб способности Ирана продолжать производство основных компонентов баллистических ракет на этих площадках", - говорится в заявлении.

Кроме того, израильские силы нанесли удары по ряду систем противовоздушной обороны, размещенных в различных районах Тегерана.

В израильской армии подчеркнули, что операция является частью кампании по ослаблению военного потенциала Ирана и будет продолжена.

Источник: Report

