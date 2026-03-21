Инициативу по безопасности Ормузского пролива поддержали более 20 стран

22 страны в совместном заявлении выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

Об этом заявила пресс-служба МИД ОАЭ, опубликовавшая совместное заявление государств.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами. Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта. Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы», — говорится в сообщении.

В совместном заявлении лидеров Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы и Австралии указано, что они приветствуют приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании.

Страны — подписанты призвали к немедленному всеобъемлющему мораторию на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

