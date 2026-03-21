 Фицо призвал ЕС отказаться от «зеленой повестки» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media20:42 - Сегодня
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отказа Евросоюза от экологических инициатив и перехода к укреплению собственного экономического потенциала без опоры на международные структуры.

Слова премьера приводит местное агентство TASR.

"НАТО может развалиться, ООН не оказывает реального воздействия на мировые процессы. В условиях крушения глобального миропорядка Европейский союз должен сосредоточиться на собственной экономической мощи, и мы должны забыть о той бессмысленной "зеленой" чепухе, которая разваливает нашу промышленность и экономику. Это путь для Европейского союза", - заявил Фицо.

По его словам, отправной точкой краха НАТО может послужить выход Соединенных Штатов из организации. Говоря о нарастающем количестве региональных вооруженных конфликтов, словацкий премьер высказал обеспокоенность тем, что рост международной напряжённости существенно увеличивает риск нового глобального военного столкновения.

Источник: Report

Поделиться:
248

Актуально

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

Общество

В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

В мире

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

В мире

Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»

В мире

КСИР заявил о начале 72-й волны атак на Израиль и базы США

На острове Ламу оказались тысячи новых автомобилей из-за конфликта вокруг Ирана

СМИ назвали самую обстреливаемую страну Персидского залива в войне с Ираном

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Лауреат Нобелевской премии: «Трамп бросил ручную гранату в мировую экономику»

Глава МИД: Иран готов остановить войну после получения гарантий безопасности и выплаты компенсации со стороны Израиля и США

Последние новости

КСИР заявил о начале 72-й волны атак на Израиль и базы США

Сегодня, 20:57

Сегодня, 20:42

На острове Ламу оказались тысячи новых автомобилей из-за конфликта вокруг Ирана

Сегодня, 20:20

Блокада Ормузского пролива грозит снижением мирового экономического роста на 2,9%

Сегодня, 19:57

СМИ назвали самую обстреливаемую страну Персидского залива в войне с Ираном

Сегодня, 19:40

Моди в телефонном беседе с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты

Сегодня, 19:24

Инициативу по безопасности Ормузского пролива поддержали более 20 стран

Сегодня, 19:09

МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Натанзе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

БАПОР может закрыться из-за нехватки финансирования

Сегодня, 18:45

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси

Сегодня, 18:26

Иран ввел банкноту с рекордным номиналом

Сегодня, 18:20

В крупнейшей операции против даркнета приняли участие 23 страны

Сегодня, 18:05

Большинство американцев поддержали переговоры США с Ираном

Сегодня, 17:40

ЦАХАЛ атаковала объекты в Иране по производству компонентов баллистических ракет - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Экс-мэр Еревана выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Сегодня, 16:54

Генштаб ВС Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов

Сегодня, 16:40

В связи с ожидаемыми осадками снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 16:27

Иран заявил об уничтожении израильского F-16

Сегодня, 16:20

В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

Сегодня, 16:05

В регионах ожидается усиление осадков — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:53
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40