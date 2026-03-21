Фицо призвал ЕС отказаться от «зеленой повестки»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отказа Евросоюза от экологических инициатив и перехода к укреплению собственного экономического потенциала без опоры на международные структуры.

Слова премьера приводит местное агентство TASR.

"НАТО может развалиться, ООН не оказывает реального воздействия на мировые процессы. В условиях крушения глобального миропорядка Европейский союз должен сосредоточиться на собственной экономической мощи, и мы должны забыть о той бессмысленной "зеленой" чепухе, которая разваливает нашу промышленность и экономику. Это путь для Европейского союза", - заявил Фицо.

По его словам, отправной точкой краха НАТО может послужить выход Соединенных Штатов из организации. Говоря о нарастающем количестве региональных вооруженных конфликтов, словацкий премьер высказал обеспокоенность тем, что рост международной напряжённости существенно увеличивает риск нового глобального военного столкновения.

