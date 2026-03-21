Хакан Фидан: Конфликт в Персидском заливе не закончится раньше 2-3 недель

Конфликт в Персидском заливе вряд ли закончится раньше, чем через две-три недели.

Такой прогноз в эфире телеканала TRT Haber озвучил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Ключевым фактором в этом вопросе руководитель министерства иностранных дел Турции назвал позицию США. Израиль, на его взгляд, будет пытаться влиять на Соединенные Штаты, чтобы те в короткие сроки не пришли к выводу о необходимости прекращения огня или перемирия.

Источник: РИА Новости