Хакан Фидан: Конфликт в Персидском заливе не закончится раньше 2-3 недель
Конфликт в Персидском заливе вряд ли закончится раньше, чем через две-три недели.
Такой прогноз в эфире телеканала TRT Haber озвучил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
Ключевым фактором в этом вопросе руководитель министерства иностранных дел Турции назвал позицию США. Израиль, на его взгляд, будет пытаться влиять на Соединенные Штаты, чтобы те в короткие сроки не пришли к выводу о необходимости прекращения огня или перемирия.
Источник: РИА Новости
