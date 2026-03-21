Гутерриш: ООН могла бы помочь решить проблему с судоходством в Ормузском проливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он заявил в интервью европейскому изданию Politico.

Отмечается, что Гутерриш, коснувшись соответствующего вопроса, упомянул о черноморской зерновой инициативе. "Моей главной целью является выяснение того, реально ли в Ормузском проливе создать условия, схожие с теми, что были до этого (с зерновой сделкой - прим. ТАСС), - сказал он. - Безусловно, контекст отличается. Решение должно быть иным. Вместе с тем мы хотели бы быть полезными и готовы взять на себя управление системой. У нас есть созданные для этого рабочие группы. Но мы предпочитаем работать напрямую с США и другими странами".

Источник: ТАСС