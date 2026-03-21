Спикер Палаты представителей Конгресса США: Первоначальная миссия по Ирану практически выполнена

Американская военная операция против Ирана будет завершена быстро, заявил в интервью агентству The Associated Press спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон.

"Я думаю, что первоначальная миссия практически выполнена", - заявил Джонсон.

"Мы старались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, а также нейтрализовать военно-морской флот, и эти цели были достигнуты", - подчеркнул он.

Джонсон признал, что способность Ирана угрожать кораблям в Ормузском проливе "немного затягивает дело", особенно с учетом того, что союзники в значительной степени отклонили просьбу президента США о помощи.

"Как только мы немного успокоим ситуацию, я думаю, что все будет практически завершено", - отметил спикер Палаты представителей.

Источник: Интерфакс