Администрация Трампа ослабила санкции против иранской нефти

First News Media10:38 - Сегодня
Администрация президента США Дональда Трампа на 30 дней ослабила санкции против иранской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в пятницу, 20 марта, в соцсети Х.

По словам министра, сейчас подсанкционную иранскую нефть по низким ценам закупает Китай. С помощью такой меры Вашингтон планирует сделать доступными для мирового рынка приблизительно 140 миллионов баррелей нефти, чем "увеличит объем мировой энергетики и поможет снять временное давление на поставки, вызванное Ираном". "По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, пока продолжается операция "Эпическая ярость", - пояснил Бессент. Ранее аналогичные меры США ввели в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Представитель иранского министерства нефти в ответ на зявление США написал в Х, что у страны нет запасов "на море или для снабжения международных рынков". По его словам, объявленные Вашингтоном меры призваны лишь "вселить надежду в покупателей".

Источник: DW

Генсек ООН опубликовал послание по случаю праздника Новруз - ВИДЕО

«Очень близки к достижению целей»: Трамп заявил, что рассматривает сворачивание ...

Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках ...

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

Про Лабубу снимут полнометражный фильм

«Враги Ирана терпят поражение»: иранское телевидение зачитало послание Моджтабы Хаменеи - ВИДЕО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Кочарян стал кандидатом в премьер-министры от оппозиции

Генсек ООН опубликовал послание по случаю праздника Новруз - ВИДЕО

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

Про Лабубу снимут полнометражный фильм

«Враги Ирана терпят поражение»: иранское телевидение зачитало послание Моджтабы Хаменеи - ВИДЕО

Иран обстрелял американо-британскую базу в Индийском океане

В Грузии заговорили о возможной канонизации Илии II

«Очень близки к достижению целей»: Трамп заявил, что рассматривает сворачивание усилий на Ближнем Востоке

Гутерриш: ООН могла бы помочь решить проблему с судоходством в Ормузском проливе

Еврокомиссия призвала временно пересмотреть целевой уровень заполненности газовых хранилищ

Замаскированный под сломанное судно корабль прошел через Ормузский пролив

Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации

Американский суд признал Маска виновным в очернении Twitter

По подозрению в убийстве 35-летней женщины в Говсане задержан ее муж

Пентагон готовит сценарий возможного развертывания сухопутных войск США в Иране

В ДТП погиб офицер, герой боев за Шушу — ФОТО

Трамп заявил, что Украина не оказала помощи США в ситуации, связанной с Ираном

Зеленский: Поздравляю всех, кто отмечает Новруз, и желаю народу Ирана свободы

Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по целям в Иране

КСИР заявил об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

