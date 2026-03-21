Администрация Трампа ослабила санкции против иранской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа на 30 дней ослабила санкции против иранской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в пятницу, 20 марта, в соцсети Х.

По словам министра, сейчас подсанкционную иранскую нефть по низким ценам закупает Китай. С помощью такой меры Вашингтон планирует сделать доступными для мирового рынка приблизительно 140 миллионов баррелей нефти, чем "увеличит объем мировой энергетики и поможет снять временное давление на поставки, вызванное Ираном". "По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, пока продолжается операция "Эпическая ярость", - пояснил Бессент. Ранее аналогичные меры США ввели в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Представитель иранского министерства нефти в ответ на зявление США написал в Х, что у страны нет запасов "на море или для снабжения международных рынков". По его словам, объявленные Вашингтоном меры призваны лишь "вселить надежду в покупателей".

