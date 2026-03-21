СМИ: Сгоревшие в Бодруме яхты принадлежали экс-президенту SOCAR Trading - ВИДЕО

В городе Бодрум турецкого региона Мугла на стоящей на якоре яхте произошёл пожар, сообщило агентство Anadolu.

Согласно информации, под воздействием сильного ветра огонь перекинулся на четыре находящиеся поблизости яхты.

Пожарные прилагают усилия как с суши, так и с моря для тушения пламени на яхтах, стоимость которых составляет миллионы долларов.

Сильный ветер создаёт трудности в борьбе с огнём.

В результате пожара восемь яхт стоимостью в миллионы долларов были полностью уничтожены.

Как сообщают СМИ, сгоревшие яхты принадлежали основателю и бывшему президенту Socar Trading Анару Ализаде.

