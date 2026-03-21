«Враги Ирана терпят поражение»: иранское телевидение зачитало послание Моджтабы Хаменеи - ВИДЕО

Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи в письменном послании по случаю персидского Нового года заявил, что «враги Ирана терпят поражение», в то время как США и Израиль продолжают наносить удары по стране, сообщает Al Jazeera.

Послание Хаменеи, зачитанное по государственному телевидению в пятницу, появилось на фоне слухов о состоянии его здоровья после американо-израильских ударов. Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как стал верховным лидером после убийства его отца, аятоллы Али Хаменеи, в начале войны 28 февраля.

В заявлении Хаменеи высоко оценил единство и стойкость иранского народа, отмечающего Навруз, который, по его словам, и «нанесло поражение врагу» и знаменует год «экономики сопротивления в условиях национального единства и национальной безопасности».

«В настоящий момент благодаря особому единству, возникшему между вами, наши соотечественники, — несмотря на все различия в религиозном, интеллектуальном, культурном и политическом происхождении, — враг потерпел поражение», — сказал он.

Верховный лидер Ирана заявил, что США и Израиль полагали, будто после одного или двух дней атак иранский народ свергнет правительство, но это было «грубым просчетом».

Война была развязана под «иллюзией, что если руководство и определенные влиятельные военные деятели примут мученическую смерть, это внушит страх и отчаяние нашему дорогому народу… и таким образом мечта о доминировании над Ираном и последующем его расчленении будет реализована», — сказал он. Вместо этого «в стане врага возник раскол», добавил он.

Хаменеи также опроверг ответственность Ирана или союзных ему сил за нападения на Турцию и Оман. Он утверждает, что это были инциденты «под чужим флагом», использованные врагом Ирана, чтобы «посеять раздор между соседями, и это может произойти и в других странах».

Верховный лидер также призвал Афганистан и Пакистан прекратить боевые действия и заявил, что готов оказать помощь. «Мы считаем наших восточных соседей очень близкими нам», — сказал верховный лидер. «Я призываю две наши братские страны, Афганистан и Пакистан, наладить более тесные отношения друг с другом… и я сам готов предпринять необходимые действия».

Соседние страны согласились на временную «паузу» в боевых действиях во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр на этой неделе после недель кровопролитного насилия.

Источник: Al Jazeera

