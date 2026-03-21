Трамп намерен привлечь сотрудников ICE к обеспечению безопасности американских аэропортов

First News Media23:20 - 21 / 03 / 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен с 23 марта привлечь сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) к обеспечению безопасности американских аэропортов.

Американский лидер в Truth Social обвинил оппозиционную Демократическую партию в частичной приостановке финансирования Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в структуру которого входит Управление транспортной безопасности, в том числе обеспечивающее охрану аэропортов страны. "Если демократы не позволят обеспечивать безопасность наших аэропортов и всей страны справедливым и надлежащим образом, Служба иммиграционного и таможенного контроля справится с задачей еще лучше, чем прежде", - добавил он. "Я с нетерпением жду того, чтобы направить сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля в понедельник, и уже сказал им "быть готовыми", - подчеркнул Трамп, имея в виду возможность привлечения упомянутой службы к охране воздушных гаваней в США.

Трамп ранее заявлял, что готов пойти на этот шаг, если демократы не одобрят дальнейшее финансирование МВБ, что, по его словам, требуется для полноценной работы Управления транспортной безопасности. Американский лидер подчеркивал, что сотрудники ICE будут обеспечивать безопасность аэропортов "так, как никто этого не делал раньше". По его словам, это включало бы "немедленный арест всех нелегальных мигрантов", прибывших в США.

Источник: ТАСС

