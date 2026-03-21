Центр Израиля подвергся обстрелу из Ирана - ВИДЕО

Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу со стороны Ирана.



Воздушная тревога была объявлена во многих районах центра страны, сирены сработали в том числе в Тель-Авиве и окрестностях, передает ТАСС. Вслед за сигналами тревоги произошла череда взрывов.



Незадолго до этого армия Израиля предупредила о том, что с территории Ирана произведен новый ракетный залп. Это первая воздушная тревога в Тель-Авиве и окрестностях с начала суток.



Также сообщается, что в результате пуска баллистической ракеты с кассетной боевой частью по центральному округу Израиля (Гуш-Дан) повреждены три объекта в городе Ришон-ле-Цион, сообщают спасательные службы.



Удар пришелся по району, где расположено дошкольное учреждение. Осколки нанесли значительный ущерб зданию, однако прямого попадания ракеты зафиксировано не было.



Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.