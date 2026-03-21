Путин направил поздравления по случаю праздника Новруз лидерам стран СНГ и Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Новруз глав государств-членов СНГ, а также лидеров Ирана, сообщает Кремль.

Поздравительные телеграммы направили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, а также руководителю Исламской Республики Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

В поздравлении лидерам Ирана Путин отметил, что Москва остается «верным другом и надежным партнером Тегерана». В поздравлениях остальным лидерам государств президент выразил уверенность в том, что связи с ними будут успешно развиваться впредь.