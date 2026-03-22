Рютте просит Трампа с пониманием отнестись к позиции НАТО по Ормузскому проливу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента США Дональда Трампа проявить понимание по вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Я понимаю разочарованность президента <...>, но я также прошу понимания [со стороны Трампа], потому что странам, которые хоть и по веским причинам не были уведомлены о первоначальной атаке [на Иран], нужно подготовиться", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Генсек НАТО добавил, что 22 страны, включая ряд стран альянса, обсуждают способы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. "Великобритания возглавляет эти усилия", - указал он.

