Глава ВОЗ: В 13 странах проведена подготовка по эффективному реагированию в случае ядерного инцидента

Война на Ближнем Востоке достигла опасной стадии: сообщается, что удары были нанесены по обогатительному комплексу в Натанзе в Иране и израильскому городу Димона, где расположен ядерный объект, написал в соцсети Х генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, агентство изучает инциденты, о которых сообщалось вчера на юго-востоке Ирана и в израильском городе Димона.

«Сообщений о каких-либо признаках аномального или повышенного уровня радиации за пределами объекта не поступало. Атаки на ядерные объекты создают растущую угрозу здоровью населения и экологической безопасности», - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейсуса,с момента начала военных действий, ВОЗ провела важную подготовку для своих сотрудников и персонала ООН в 13 странах, чтобы помочь им эффективно реагировать на угрозы здоровью населения в случае ядерного инцидента.

«Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную военную сдержанность и избегать любых действий, которые могут спровоцировать ядерные инциденты. Лидеры должны уделять приоритетное внимание деэскалации и защите гражданского населения», - добавил он.