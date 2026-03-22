 Глава ВОЗ: В 13 странах проведена подготовка по эффективному реагированию в случае ядерного инцидента | 1news.az | Новости
Глава ВОЗ: В 13 странах проведена подготовка по эффективному реагированию в случае ядерного инцидента

First News Media20:42 - Сегодня
Глава ВОЗ: В 13 странах проведена подготовка по эффективному реагированию в случае ядерного инцидента

Война на Ближнем Востоке достигла опасной стадии: сообщается, что удары были нанесены по обогатительному комплексу в Натанзе в Иране и израильскому городу Димона, где расположен ядерный объект, написал в соцсети Х генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, агентство изучает инциденты, о которых сообщалось вчера на юго-востоке Ирана и в израильском городе Димона.

«Сообщений о каких-либо признаках аномального или повышенного уровня радиации за пределами объекта не поступало. Атаки на ядерные объекты создают растущую угрозу здоровью населения и экологической безопасности», - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейсуса,с момента начала военных действий, ВОЗ провела важную подготовку для своих сотрудников и персонала ООН в 13 странах, чтобы помочь им эффективно реагировать на угрозы здоровью населения в случае ядерного инцидента.

«Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную военную сдержанность и избегать любых действий, которые могут спровоцировать ядерные инциденты. Лидеры должны уделять приоритетное внимание деэскалации и защите гражданского населения», - добавил он.

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане ...

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево ...

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Иран требует от США и Израиля возместить ущерб, нанесенный атомным объектам страны

МИД Кубы: Мы готовы к возможному нападению со стороны США

Трамп высмеял Стармера в пародийном ролике

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану достигло 1029 человек

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Иран требует от США и Израиля возместить ущерб, нанесенный атомным объектам страны

Сегодня, 22:50

МИД Кубы: Мы готовы к возможному нападению со стороны США

Сегодня, 22:39

Трамп высмеял Стармера в пародийном ролике

Сегодня, 22:09

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану достигло 1029 человек

Сегодня, 21:44

МИД Ирана: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

Сегодня, 21:22

В Гяндже подросток пострадал при взрыве фейерверка

Сегодня, 21:11

Глава ВОЗ: В 13 странах проведена подготовка по эффективному реагированию в случае ядерного инцидента

Сегодня, 20:42

Рютте просит Трампа с пониманием отнестись к позиции НАТО по Ормузскому проливу

Сегодня, 20:32

В Стамбуле обрушились два жилых здания, 1 человек погиб - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 20:07

В Тбилиси состоялись похороны патриарха Илии II, в церемонии приняла участие делегация Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:57

Хакан Фидан провел серию переговоров по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 19:30

Иран пригрозил полной блокадой Ормузского пролива

Сегодня, 19:07

В Баку началась демонстрация Национального эталонного времени

Сегодня, 18:55

Иран заявил о смене военной доктрины с оборонительной на наступательную

Сегодня, 18:51

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Трамп назвал Демократическую партию главнейшим врагом США после «гибели» Ирана

Сегодня, 18:15

Израиль нанес удар по важнейшему переходу через реку Литани в Ливане

Сегодня, 18:00

Арагчи и Каллас обсудили влияние эскалации на региональную и глобальную безопасность

Сегодня, 17:49

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

Сегодня, 17:20

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:48
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40