Международный аэропорт Гейдар Алиев стал лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026

Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь подтвердил статус ведущего аэропорта региона, став лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026 в номинации «Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу аэропорта, награда была вручена 18 марта в Лондоне (Великобритания) в ходе официальной церемонии, состоявшейся в рамках выставки Passenger Terminal Expo (PTE World).

Премия World Airport Awards считается одной из наиболее авторитетных международных наград в авиационной отрасли и присуждается по итогам крупнейшего ежегодного независимого опроса пассажиров по всему миру. Учреждённая в 1999 году, она основывается на масштабных исследованиях, оценивающих пассажирский опыт более чем в 565 аэропортах мира. В опросе участвуют тысячи пассажиров из разных стран, а результаты формируются независимо, без какого-либо влияния со стороны аэропортов.

При оценке учитываются все ключевые этапы пассажирского путешествия — регистрация, контроль авиационной безопасности и паспортный контроль, транзитные зоны, торговые и сервисные пространства, а также вся инфраструктура обслуживания вплоть до посадки на рейс.

В пресс-службе отметили, что очередное присуждение этой награды Международному аэропорту Гейдар Алиев является подтверждением высокого уровня сервиса, последовательной стратегии развития и устойчивого лидерства в регионе. Благодаря современной инфраструктуре, пассажироориентированной модели обслуживания и инновационным технологическим решениям аэропорт продолжает укреплять свои позиции как одного из ключевых авиационных узлов региона.

