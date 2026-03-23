Айхан Гаджизаде: Баку ждет разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой
Баку ожидает разъяснений в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой на последнем брифинге.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Отмечается, что попытка Марии Захаровой в ходе этого брифинга упомянуть имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в контексте, не имеющем никакого отношения к теме вопроса о высказываниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес духовенства, является неприемлемой:
"Упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является неуважением к его наследию и азербайджанскому народу.
Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя.
Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не неуместных заявлений, которые нагнетают напряженность и подрывают доверие.
Ожидаем от российской стороны разъяснений в связи с данным заявлением".