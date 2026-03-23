Арагчи: Страны Ближнего Востока должны призвать США к ответственности за кризис в Ормузском проливе

Страны Ближнего Востока должны призвать США к ответственности за кризис в Ормузском проливе.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам Арагчи, нестабильность, наблюдаемая в Ормузском проливе, стала прямым следствием военной агрессии, развязанной Соединенными Штатами и Израилем. Поэтому, страны Ближнего Востока и всего мира "должны привлечь к ответственности виновников этой ситуации за их преступления", сказал иранский министр.