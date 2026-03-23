Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

Переговоры США с Ираном были серьезными, в них участвовали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа).

Как передают "Известия", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что США поговорили с высокопоставленным иранским лидером, а новый раунд переговоров пройдет сегодня по телефону.

Трамп также заявил, что США добиваются среди прочего вывоза ядерных материалов из Ирана. Он подчеркнул, что с Ираном есть крупные точки соприкосновения и согласия и "сейчас есть шанс завершить конфликт".

В свою очередь, Sky News сообщает, что, по словам Трампа, Иран "очень хочет заключить сделку" о мирном урегулировании.