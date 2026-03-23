Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории Каспия

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с иранским коллегой Сейидом Аббасом Аракчи.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы обсуждалась региональная ситуация. Министры обменялись мнениями о возможных мерах по прекращению военной эскалации в регионе. Кроме того, была подчеркнута важность обеспечения безопасности в акваториии Каспийского моря.

Джейхун Байрамов также вновь довёл до сведения официального Тегерана ожидания Баку по завершению расследования дроновых атак с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Министры также обсудили двусторонние вопросы взаимного интереса.