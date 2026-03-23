Глава МИД Бразилии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан своей страны из Ирана

23 марта состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Бразилии - Джейхуном Байрамовым и Мауро Виейрой.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Cтороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на многосторонних платформах и ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке.

Министры рассмотрели деятельность Азербайджано-бразильской рабочей группы по торговле и инвестициям, возможности расширения сотрудничества в области климатической повестки, а также совместную координацию в рамках COP29 и COP30.

Обе стороны выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающейся войны на Ближнем Востоке, подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации и отметили необходимость разрешения конфликтов на основе международного права, диалога и дипломатических средств.

Бразильская сторона выразила солидарность с Азербайджаном в связи с ударом беспилотника, нанесенным с территории Ирана, и поблагодарила за содействие в эвакуации своих граждан и дипломатов из Ирана.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.