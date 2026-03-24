Спикер парламента Армении - журналистам: Карабах принадлежит Азербайджану - почему вы говорите «Арцах»?

Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал замечание армянским журналистам, назвавшим азербайджанский регион Карабах «Арцахом».

«Почему вы говорите «Арцах»? Тогда почему вас расстраивает, когда некоторым территориям Республики Армения дают азербайджанские названия, скажем, Севану дают другое название?» - выразил недовольство Симонян.

На замечание о том, что он сам когда-то называл Карабах «Арцахом», спикер ответил: «Я ошибался».

«В таком случае, прошу вас, не расстраивайтесь, когда в какой-то стране кто-то называет Ереван Иреваном, а Севан – как-то иначе», - сказал он.

На замечание журналистов о том, что «Севан - наш», то есть армянский, спикер парламента ответил: «А Карабах принадлежит Азербайджану».

