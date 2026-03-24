Нефть подорожала: Brent превысила $100 за баррель

Мировые цены на нефть выросли примерно на 4% на фоне новых рисков для поставок.

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть резко выросли на фоне опасений перебоев поставок после заявлений Ирана об отсутствии переговоров с США.

Стоимость нефти марки Brent поднялась примерно на 4% и достигла уровня около $103,9 за баррель. Одновременно американская нефть WTI также продемонстрировала рост.

Рост котировок произошел после резкого падения накануне, когда рынок отреагировал на сообщения о возможной деэскалации. Однако отрицание Тегераном переговоров с Вашингтоном вновь усилило напряженность и вернуло на рынок опасения по поводу стабильности поставок.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Несмотря на частичное восстановление судоходства, риски для энергетической инфраструктуры региона сохраняются.

Аналитики не исключают дальнейшего роста цен — при сохранении напряженности стоимость Brent может приблизиться к $110 за баррель и выше.